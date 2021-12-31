Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altında bulunan altınlar için harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin canlı yayında altınla tasarruf yapanlara yönelik yeni bir modelin geleceğini duyurmuştu. İşte gelecek olan yeni modelin detayları.

“ZARARINA BOZDURMUŞ OLUYORSUN”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmaları teker teker anlattı. Yastık altında tutulan altının ekonomiye bir faydasının olmadığını belirten Bakan Nebati, “Altının olduğunu biliyorsun, likit olduğunu biliyorsun. Dövizden dolayı da fiyatının arttığını biliyorsun. Sıkıştığın anda senedin, çekin var ödeyemedin, kredi kartının taksidi var paraya ihtiyacın var gidiyorsun, bozduruyorsun. Ama nasıl bozduruyorsun ucuz bir fiyatla alım-satım arasındaki farkla bozduruyorsun. Bu zararı sen niye üstlenmiş oluyorsun birinci zarar sana... İkincisi ekonomiye kazandırmadığın için atıl duruyor” diye konuştu.

GELECEK AYA DEVREYE GİRMİŞ OLACAK

Kadınların altın günlerinden öykünen ama yepyeni modellerle, rafineri ve kuyumcularla çalıştıklarını anlatan Bakan Nebati, dünyada uygulanan modellere de baktıklarını belirterek gelecek haftalarda sisteme yönelik tebliğlerin hızlıca çıkacağını söyledi. Altınla ilgili enstrümanları çeşitlendirdiklerini söyleyen Nebati, sistemin gelecek ay devreye girmiş olacağını kaydetti. Altınla ilgili her türlü enstrümanın geldiğini, altının kuyumcuya, Darphane’ye teslim edilebileceğini ifade eden Nebati, “Ayşe Teyze çıkacak akredite edilmiş ilk kuyumcuya gidecek” diye konuştu.

ALTININI GETİR SERTİFİKANI AL

Getirilecek olan yeni modelle yatırımcıların istediği zaman altınlarını safa dönüştürerek sertifikasını alabileceğini belirten Bakan Nebati, “Altını getir. Kaç Gram Altın getirdin, 14 ayardan şu kadar safa döndürelim veya 14’te, 18’de kalsın veya 22 ayarda kalsın hiç problem değil safa döndürelim sertifikanı verelim bu yöntemlerden bir tanesi. Sen istediğin zaman git sertifikanla al altınını, saf altın karşılığını veya bileziğini al. İstediğin zaman” açıklamasında bulundu.

“KOMİSYONDAN KURTULMUŞ OLUYORSUN”

Bu modelle vatandaşların kar sorununun çözüleceğini belirten Nebati, “Komisyon’dan kurtulmuş oluyorsun. Aradaki alım-satım farkı yüksek. Cumhuriyet Altını alırsanız çok fazla değil ama bilezik falan aldıysanız yüzde 20’si 30’u gidiyor. Zarara uğramayacaksın alım-satım arasındaki fark kadar para kazanıyorsun bu birincisi” şeklinde konuştu.

KAR PAYI VERİLİYOR

Vatandaşların istedikleri zaman zarar uğramadan bilezik veya altınlarını geri alabileceğinin altını çizen Bakan Nebati, “İkincisi altınını bende sakladın, ben bu altını işletiyorum. İşletmenin içinde sana bir kâr payı veriyorum. Yastık altında tutuyorsun, alım- satımdan kaynaklanan zararı kurtarıyorsun ya da asgariye düşürüyorsun” derken, altının emanet bırakıldığı için likit olma özelliğini kaybetmediği sertifika da verildiğini vurguladı. Likit olma özelliğini “İstediğin anda bozdurmak” olarak özetleyen Nebati, “Altınını geri almak istiyorsan altınını alırsın, hiçbir kaybın yok, istediğin zaman bileziğini geri alabilirsin.” dedi.

YASTIK ALTINDA 5 BİN TON ALTIN VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altında 5 bin ton altın olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, “4 olur 7 bin ton olur. Ortamala 5 bin ton kabul ediliyor. Bu değeri ekonomiye kazandırmak istiyoruz” dedi. 5 bin ton altının döviz karşılığının 280 milyar dolara denk geldiğini ifade eden Nebati, yüzde 10’nun gelmesi halinde doların daha da aşağıya ineceğini söyledi.

ALTIN YATIRIMCISI NE YAPACAK?

- Ayşe Teyze evindeki küçük altınını ya da bileziğini kuyumcuya ya da darphaneye götürecek.

- Kaç gram götürdüyse ona o kadarlık sertifa verilecek.

- Altınını güncel fiyattan üstelik komisyonsuz bir şekilde sertifakalandırmış olacak.

- Altını işletmeye alınacağı için, sertifikasının bedeli oranında zamana bağlı kar payı da alacak.

- Ayşe Teyze elindeki sertifikayı istediği zaman gidip tekrar güncel fiyattan TL’ye çevirebilecek.

- Altın sertifikasının bedeli ile isterse yine altın alabilecek.

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