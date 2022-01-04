Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 gayrimenkul satış verilerini açıkladı. Buna göre geçen seneki rekor seviyenin üzerine çıkıldı. Böylelikle yeni bir rekor daha kırıldı. 2020 yılında 2 milyon 678 bin 74 adet gayrimenkul satışı yapılırken 2021'de bu sayı 3 milyon 20 bin 225 oldu. En çok tapu işlemi 1 milyon 745 bin ile aralık ayında yapıldı. Bunun sebebinin ise dövizdeki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar, döviz ve altınlarını bozdurup parayı gayrimenkule yatırdı. Rekoru getiren ise konut satışlarından ziyade özellikle arsa ve arazi satışları oldu.

İSTANBUL BİRİNCİ

En çok satış ise her zaman olduğu gibi İstanbul'da yapıldı. Megaşehirde 1 milyon 579 bin 440 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti. İstanbul'u 1 milyon 17 bin 686 ile Ankara takip etti. Üçüncü sırada ise 696 bin ile İzmir yer aldı. Sırasıyla Antalya 546 bin, Bursa 509 bin adet gayrimenkul satışı yapıldı.

KOCAELİ'YE RAĞBET ARTTI

Kocaeli ise geçen yıla göre büyük bir artış yaşadı. Şehirde 324 bin 974 gayrimenkul satıldı. Böylelikle Kocaeli 9. sıraya kadar yükseldi.

"GAYRİMENKULE YATIRIM YAPAN KAZANDI"

Verilerle ilgili değerlendirme yapan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu “Özellikle aralık ayı içerisinde Kocaeli’de konut satışları ciddi bir şekilde artış gösterdi. TUİK verileri de baktığımızda 2020 yılının aralık ayında Kocaeli’de 2 bin 261 tane satış yapılmış. 2021’in Aralık ayında ise bu verilere baktığımızda bu sayı 4 bin 491’lere çıkıyor. Bu artışın sebebi özellikle dövizin artmasından kaynaklı oldu. Özellikle 1-1,5 ay içerisinde ciddi bir tapu satışı gerçekleşti. İnsanlar genelde birikimlerini altın ve dövize yatırmıştı. Bunlarda da artış olunca dövizlerini bozdurup ev aldılar. Gayrimenkullerin fiyatları da bu 1-1.5 ay içerinde stabil seyretti, durum böyle olunca da insanlar gayrimenkule yatırım yaptı ve çok avantaj sağladı” dedi.

"TALEP ARTTI, FİYATLAR YÜZDE 20 YÜKSELDİ"

Şu an da gayrimenkullerde fiyat artışı olduğunu söyleyen Başkan Hacıoğlu "Satış rakamlarına baktığımızda Kocaeli genelinde yüzde 15-20 civarlarında bir fiyat artışı olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebebi de talep oldukça insanlar daha iyi rakamlara satmak için fiyatlarını arttırdı. Dövizin belli bir miktarda düşmesi ile ilanda ve pazarda olan gayrimenkullerde şu an bir durağanlık var. Yani gayrimenkul sahiplerinin fiyatları arttırması satışlarını hızlandırmadı" dedi. Hacıoğlu, vatandaşların daha çok deprem sonrası yapılmış 3-5 yıllık ve sıfır binaları tercih ettiğini belirtti.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşten sonra gözler konut fiyatlarında Döviz kurlarında dalgalanmalarla yüzde 40 artış yaşanan konut fiyatları, kurda yaşanan düşüşe rağmen cep yakıyor.

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