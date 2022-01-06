Türkiye Gazetesi

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) artan enflasyon karşısında faizleri daha erken ve daha hızlı artırabileceğini işaret etmesiyle Bitcoin tepetaklak oldu. Piyasa değeri bakımından en geniş hacimli kripto para olan Bitcoin, yüzde 8 değer kaybederek 42 bin dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Kafalarda ise ‘Bitcoin tekrardan yükselecek mi?’ sorusu oluştu.

BITCOIN’DE SERT DÜŞÜŞ

Uzmanlar, kripto para piyasasında görülen dalgalanmaların, genel olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın sebep olduğu ve enflasyonun yükselişiyle Fed’in vermiş olduğu faiz sinyallerin neden olduğu belirtildi. Son olarak Fed’in yayımlamış olduğu son tutanaklarla Bitcoin, yüzde 8 değer kaybederek 42.500 dolar seviyesine geriledi.

AYI PİYASASINA GİRMİŞTİ

10 Kasım’da yakaladığı yükseliş trendiyle 69 bin dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, gevşeyerek düşüşe başladı. Önce 60 bin dolar seviyelerine düşen Bitcoin, bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra ise 55 bin dolar seviyelerine kadar düştü. Aralık ayında ise Bitcoin, ayı piyasasına girmişti.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Fed’in faiz sinyalleri sonrası kripto para piyasaları yine aşağı yönlü eğilime döndü. Önde gelen kripto paralarda değer kayıpları yüzde 10’a yaklaşmış durumda. Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin son 24 saatte yüzde 8’e yakın değer kaybetti. Bitcoin şuan 43 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ethereum’da ise değer kaybı yüzde 9’ların üzerinde.

Binance Coin'de ise son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 9'u geçerken kripto paranın fiyatı 465 Dolar seviyesine çekildi. Önde gelen kripto paralar arasında en büyük değer kaybını ise Solana yaşadı. Kripto parada son 24 saatte yaşanan değer kaybı yüzde 12'ye yaklaştı. Kripto paranın değeri 150 dolar seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN’DEKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

ABD Merkez Bankası (FED) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi. Faiz artışı'nın beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı oluşturarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu.

FED TUTANAKLARINDA NE VAR?

Koronavirüs süresinde piyasa dostu güvercin politikaları benimseyen ve bu yönde mesajlar veren Fed, piyasaları emsali görülmemiş bir biçimde hem düşük faiz hem de 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarıyla desteklemişti. Son toplantılar gösterdi ki Fed artık, ultra gevşek para politikalarından dönüş için sinyalleri vermeye başladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar gösterdi ki, faiz artışı beklenenden daha erken olma ihtimali yükseldi.

Tutanaklarda, "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

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