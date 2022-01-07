Türkiye Gazetesi

Fed’in yayımladığı son tutanaklarla beraber altın fiyatlarında sert düşüş yaşanmaya başladı. Küresel piyasaların artan enflasyona karşı faiz artırımlarına gitmesi aynı zamanda Fed’in faiz artırım sinyallerini vermesi piyasalarda endişeye sebep oldu. Piyasalardaki bu durum altın fiyatlarında sert düşüşe neden olurken, altın yatırımı yapan vatandaşlarda soru işaretleri oluştu.

PİYASALARA FED ETKİSİ

Fed’in tahmin edilenden daha erken faiz artırma sinyalleri altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Güne 1788 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük düşük 1787 dolar, en yüksek 1793 dolar seviyesini gördü. Saat 08:32 itibarıyla 1791 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DENGE BULMAYA ÇALIŞIYOR

Gram Altın fiyatları da denge bulmaya çalışıyor. Döviz kurlarındaki hareketle yön bulmaya çalışan gram altın güne 794 liradan başladı. Gün içinde en düşük 791.2 lira, en yüksek de 800.6 lirayı gördü. Saat 08:33 itibarıyla 795.4 lira seviyesinde işlem görüyor.

İşte güncel altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 797,04 TL

Gram altın satış fiyatı: 797,21 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.291,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.324,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.582,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.647,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.164,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.277,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı: 723,59 TL

22 ayar bilezik satış fiyatı: 732,12 TL

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