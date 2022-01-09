Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Fahiş fiyatlar ve sahte indirimlerle mücadele sürerken, marketlerin fiyat ve reklam oyunlarına ceza yağıyor. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yaptığı incelemelerde bazı marketlere para ve reklam durdurma cezası verdi.

ALDATICI VE YANILTICI REKLAM

Kurul, büyük bir zincir markette “Tariş Natürel Sızma Zeytinyağı-2 litre” adlı ürüne yönelik gerçekleştirilen indirimli satış kampanyası reklamlarında, tüketicinin aldatıldığını ortaya çıkardı. Üründe 104,50 liranın üzeri çizilerek, 69,90 lira fiyatla satışa sunulduğu; ancak yapılan incelemelerde marketin, indirim oranının gerçek olduğuna yönelik kanıtlayıcı bir belge sunamadığı belirtildi. Kurul tarafından firmaya 114 bin 326 lira idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezası verildi. Cezaya ilişkin kurul kararında “Söz konusu indirimli satış tanıtımı, ‘indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması’ hükmüne aykırılık teşkil etti. Bu durumun tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olduğu değerlendirilmiştir” denildi.



Trabzon'da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Öte yandan yine büyük bir market zincirinin, “Koçbaşı Nohut 1 kg” ürününü Facebook hesabından 7,50 liraya, internet uygulamasından ise 10,75 liraya satışa sunduğu tespit edildi. Bu durumun da tüketicileri yanıltıcı olduğunu değerlendiren kurul, reklamları durdurma cezası verdi.

Fahiş fiyatlara denetim başladı, marketlerden indirim açıklaması geldi Ticaret Bakanlığı ve zabıta ekiplerinin, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimine başladı. Zincir marketlerden CarrefourSA ve Migros'tan indirim açıklaması geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi Ticaret Bakanlığı denetim ekibi, döviz fiyatlarındaki düşüşün fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına ilişkin denetim yaptı. İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, denetimlerin ülke çapında yapıldığını söyledi.