Türkiye Gazetesi

Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü. Kentte nadir olarak avlanan Kalkan balığı ağlara takıldı.

BALIKÇILARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.

ÇOK DEĞERLİ BİR BALIK

Kente balıkçılık yapan Ahmet Gür, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını belirterek, “Kalkan balığı çok değerli bir balık. Ağlara takıldı. Şuan da kilogramı 300 TL. Sinop’ta pek nadir satıldığı için İstanbul ve Ankara’ya gönderiyoruz genelde” dedi.

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