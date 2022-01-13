Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, ABD’nin enflasyon verilerini açıklamasıyla düşüşe geçti. Yakaladığı zirveye yakın seyreden altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekti. Altının ons fiyatı, 13 Ocak Perşembe günü 1.826 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatlarına bakıldığında en düşük gram altın 800 TL, cumhuriyet altını ise 5 bin 391 TL’den işlem görüyor.

İşte güncel fiyatlar;

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, alış 793 TL, satış 800 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 795 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 GRAM ALTIN NE KADAR?

10 gram altın, 13 Ocak 2022 Perşembe günü 8.072 TL'den işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın, alış 1.296 TL, satış 1.322 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.313 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını, alış 5.338 TL, satış 5.391 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.352 TL 39 TL yükseliş gerçekleşti.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, alış 2.594 TL, satış 2.647 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.627 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, alış 5.243 TL, satış 5.296 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.254 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın, alış 5.232 TL, satış 5.285 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.243 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

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