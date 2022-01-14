Türkiye Gazetesi

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu ve İstanbul Vergi Denetim Başkanlığının inceleme raporu sonucunda, 2016-2017-2018-2019-2020 yıllarında tahsil edilen “bakım bedeli” üzerinden alınan KDV’nin tahakkukunun eksik yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Yine aynı raporlarda, 2019-2020-2021 yıllarında İstanbullulara "insani su hakkı" kapsamında ücretsiz olarak verilen suya da, emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak beyan verilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu sebeplerle bahse konu KDV’lerin fark tutarı abonelerin faturasına geçmiş dönem borcu olarak yansıtılacak ve tahsil edilen bu bedeller Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılacaktır" denildi.

BAKANLIK İDDİAYI YALANLADI

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı, İSKİ’nin açıklamasında yer alan hususların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında İSKİ'ye özgü bir uygulama bulunmamaktadır” denildi.

İSKİ'den su kesintisi açıklaması: 11 saat boyunca sular akmayacak İSKİ yarın saat 09.00 ile 20.00 saatleri arasından Eyüpsultan, Bayrampaşa, Kocatepe, Esenler, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere su kesintisi yaşanacağını duyurdu.