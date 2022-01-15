Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının üzerinde çalıştığı doğalgaz desteğine ilişkin detaylar netleşiyor. Bakan Derya Yanık, hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlayacaklarını söyledi.

ÖDEMELER ISIL HARİTAYA GÖRE

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Yanık “Hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini yatıracağız. Kişi, faturasını götürerek, PTT’deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde, hane başına ödeme yapacağız. Çünkü Erzurum’daki ısınma ihtiyacıyla, Ege Bölgesi illerindeki ısınma ihtiyacı aynı değil. Arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştılar ve bu, tamamen bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında bir destek sağlayacağız. Bu ödemeleri, iki eşit taksitle mart ve ekim aylarında yapacağız. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Bu, kömür desteği alanların iki katından fazla bir hane sayısı. Bu kapsamda senelik 3 milyar liralık bir destek vermeyi öngörüyoruz” dedi. Hâlihazırda kömür yardımı yapıldığını da hatırlatan Bakan Yanık, geriye dönük ödeme yapılmayacağını ifade etti.



Aile Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yıllık 450 lira ile 1.150 lira arasında doğalgaz desteği sağlayacaklarını söyledi.

KADIN KOOPERATİFLERİNDE HIZ

Kadın kooperatifleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, finans sağlayan değil organizasyonu yapan taraf olduklarını belirterek “Şimdi online bir satış sitesi çalışması yapıyoruz. Bir site kuracağız ve kadınların hizmetine sunacağız. Diğer taraftan bir marka nasıl oluşturulur, hangi aşamaları takip eder, tescilden tekniğe kadar bütün bilgileri kadınlarımıza temin ediyoruz” diye konuştu. Kooperatif çalışmalarının ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Yanık, 2020’de başlayan ve 2021’de yoğunluk kazanan çalışmalarla, 400’den fazla yeni kooperatif kurulduğunu söyledi.

Sosyal konulara da değinen Bakan Yanık’ın verdiği bilgilere göre;

> 81 ilde 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bulunuyor.

> Bu merkezlerden 2021’de 256 bin kadın, 23 bin erkek ve 17 bin çocuk hizmet aldı.

> Belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplam 149 kadın konukevi var.

Bakan Yanık “Yaşlı Destek Programı çerçevesinde de yerel yönetimlerle yaptığımız protokollerle destek veriyoruz. Örneğin haftada 1-2 gün temizlik, 1 gün market alışverişi gibi” diye konuştu.

Doğalgazda kademeli tarife dönemi başlıyor AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan yeni ekonomi paketiyle beraber doğal gazda kademeli tarife dönemine geçiliyor.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yükseldi Rusya'dan gelen doğalgaz arzının düşüklüğü, Avrupa’da daha soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken doğal gaz fiyatları, Avrupa vadeli işlem piyasasında yüzde 16’dan fazla yükseldi.

Doğalgaz ve elektrikte destek sürüyor: Faturanın yarısı yine devletten Geçen yıl gaz faturalarının yüzde 75’i, elektrik faturalarının yarısı devlet tarafından karşılandı. Bu yıl da destekler, yüzde 50-25 olarak devam edecek. Geçen yıl 160 milyar TL olan katkı, bu yıl 100 milyar TL’yi bulacak.