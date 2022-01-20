Türkiye Gazetesi

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında 2017’de imzalanan ‘Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol’ kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 6 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı. Araç hasar sorgulama yoluyla bugüne kadar yapılan sorgulama adedi de 20 bini geçti.

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı ve PTT Bank Mobil Uygulaması aracılığıyla erişebiliyor. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikâyetlerin arttığını belirterek “Vatandaşlarımız, şirketimizin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebilirler. Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebilirler” diye konuştu.

İkinci elde kilometre oyunu tam gaz Vatandaş hem artan fiyatlardan hem kilometre düşürme dolandırıcılığından şikâyetçi. Kimileri otomobillerinin değerini artırmak için sayaçlarıyla oynuyor. Fark etmek çok güç.

İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Döviz kurlarındaki yaşanan gerilemeyle birlikte sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan düşüş, ikinci el satışlarını adeta durma noktasına getirdi.