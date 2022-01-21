Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

2021 yılının son çeyreğinde küresel enerji fiyatlarının görülmemiş şekilde yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen Bakan Dönmez; fiyat artışlarına, salgının ardından ekonomik toparlanmanın oluşturduğu güçlü talep artışı, üretimde yaşanan aksaklıklar ve navlun maliyeti başta olmak üzere tedarik ayağındaki sıkıntıların yol açtığını söyledi. Bakan Dönmez, bunların yanı sıra yeşil enerji dönüşümü kapsamında hidrokarbona yönelik yatırımların azalması, mevcut yenilenebilir enerji kapasitesinin talebi karşılayamaması, Avrupa ülkelerindeki depolama tesislerinde yeterince doğalgaz bulunmaması ve uluslararası siyasi krizlerin de artışa sebep olduğuna dikkat çekti.

AVRUPA'YA GÖRE ÇOK DAHA DÜŞÜK

Sunumda Avrupa’daki elektrik ve doğalgaz fiyatları hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez “2021 yılında ülkemiz elektrik fiyat ortalaması 47 avro seviyesinde olup Almanya, Fransa, İtalya’ya göre 50-80 avro daha düşük. Danimarka, Birleşik Krallık ve Belçika en pahalı elektrik kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Avrupa’da 1.000 metreküp doğalgazın ortalama fiyatı 2020 yılında 115 dolar iken 2021 yılında 570 dolara çıktı. Dünyada doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler İsveç, Danimarka ve Hollanda” dedi.

ÇİFTÇİYE GÜZEL HABER

Toplantıda, bazı milletvekillerinin, “çiftçilerin gübre fiyatlarının artması sebebiyle bu yıl sıkıntı çektiğini” söylemesi üzerine Bakan Dönmez; bunun için Karadeniz’de bulunan gazdan gübre üretilebileceğini, konuyla ilgili çalışmaların yürütüldüğünü aktardı. Milletvekillerinin, icra takibine konu olan elektrik borçlarında faizin silinmesi ve anaparanın yatırılması talebine karşılık ise Bakan Dönmez, bu konuda çalışma yapılacağını söyledi.

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