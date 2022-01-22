Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları kabul etmeyen ve marketlerinde fahiş fiyatlarla ürün satışı yapan akaryakıt istasyonlarına büyük cezalar kesilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, kış aylarında kara yollarında yaşanan zorluklar bakımından, akaryakıt istasyonlarının Türkiye’nin her noktasında erişilebilir olduğunu söyledi.

İNCELEME VE CEZA

Buraların sadece benzin ve motorin satılan yerler olmadığını, aynı zamanda bazı gıda ürünlerinin satıldığı ve zor şartlarda sığınılan merkezler olduğunu hatırlatan Aktaş “Yoğun kar yağışı ve kış şartları nedeniyle kara yollarında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara, akaryakıt istasyonlarının kapıları sonuna kadar açıktır. Bazı istasyonların işletmelerini kapattıkları ya da marketlerinde fahiş fiyatlarla satış yapıldığı yönünde şikâyetler aldık. İstasyon marketlerindeki gıda ürünleri ya da istasyonlarda yer alan ek ünitelerdeki restoranlarda bu tür yanlış adımlar atılmamalı. Isınma ve ihtiyaçlarını gidermek için gelen vatandaşlara yardımcı olunmalı. Buralara sığınan vatandaşlarımıza zorluk çıkaran akaryakıt istasyonları hakkında inceleme başlatılır ve kamu otoriteleri aracılığıyla ceza verilir” diye konuştu.

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