Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin yerli tarım ürünleri dünya sofralarını süslüyor. Fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünlerini pişirerek paketleyen Yayla Agro, Legurme markası ile 100’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yayla Agro, hazır yemekleriyle geçen yıl Çin Walmart’ta kendi kategorisinde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Yayla Agro Genel Müdür Yardımcısı Kenan Demirtaş, değişen tüketim alışkanları paralelinde sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye yönelik Yemek Hazır ailesini geliştirdiklerini söyledi. Demirtaş “Günümüzün değişen tüketici ve tüketim alışkanlıklarına son derece uygun olan Yayla Yemek Hazır ürün kategorisi; çeşit çeşit çorbadan, bulgur pilavlarına, pilakiden makarna çeşitlerine, pirinç pilavlarından etli kuru fasulye ve nohut yemeğine kadar birçok lezzeti müşterilerimizin beğenisine sunuyor. Ürünlerimizin her biri mineral, vitamin ve lif deposu özelliğine sahip. Ev yapımı tadındaki yemekler yeni nesil BPA’sız (Bisphenol A) ambalajlarda oda sıcaklığında 36 aya kadar katkısız ve koruyucusuz şekilde saklanabiliyor. Hızlı ve pratik tüketim imkânı da veren Yemek Hazır ürünleri; ambalajı ile birlikte mikrodalga fırında iki dakikada ısıtılıp hemen yenebiliyor” dedi.

ALTERNATİFLER YOLDA

Yemek Hazır ürün ailesini Legurme markasıyla peç çok ülkede satışa sunduklarını dile getiren Demirtaş “AR-GE merkezimiz, ülkelerin değişen damak tatlarına uygun alternatifler sunmak için çalışmalar yürütüyor. Dünya mutfaklarından gastronomi uzmanlarını AR-GE Merkezimize davet ediyoruz. Böylece söz konusu ülkenin damak tadına özgü lezzetler de geliştirebiliyoruz. Ürünlerimizi Japonya, Malezya, Romanya, Kanada, Ukrayna ve Bulgaristan gibi 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Legurme, 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Çin Walmart’ta kendi kategorisinde en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Kuru bakliyatların yanı sıra haşlanmış ürünlerimiz; chia, kinoa ve amarant gibi gurme ürün serilerimiz ve pilavlardan makarnalara, çorbalardan pilakilere, hoşaflardan etli kuru fasulyeye kadar onlarca çeşitten oluşan hazır yemek ürünlerimiz de yurt dışında büyük ilgi görüyor. Ayrıca farklı birçok ülkeden talepler gelmeye devam ediyor. Legurme’yi önümüzdeki 10 yıl içinde bir dünya markası hâline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

TALEPLERDE ARTIŞ

Pandemi döneminde yurt dışından gelen taleplerin arttığına da dikkat çeken Demirtaş şunları kaydetti: Pandemi global anlamda pek çok dengeyi değiştirdi, tedarik ve lojistik süreçlerinde de yavaşlamalar oldu ancak üstesinden gelmeyi başardık. Özellikle Avrupa ve yakın coğrafyamızdaki pazarlardan gelen talebin de bu dönemde artış gösterdiğini gözlemledik. Diğer yandan yüksek gıda enflasyonu tüketicileri günden güne olumsuz etkilemeye ve alım güçlerini zorlamaya devam ediyor. Üretim maliyetlerindeki artışları mümkün olan en az seviyede fiyatlara yansıtmak için çaba harcıyoruz.

YEŞİL ÜRETİM

Kenan Demirtaş, Yayla Agro alarak sürdürülebilir üretim için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “2021 yılında tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. Yıllık 24 bin 600 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyoruz. 2021 yılında doğalgaz tüketimimizi yüzde 5, su tüketimimizi yüzde 9, enerji tüketimimizi yüzde 20 ve karbon salınımımızı 45 bin ton azalttık. Böylece geçen yıl 33 bin 844 ağacın kesilmesine engel olduk. Ayrıca Sıfır Atık Belgesi’ne sahibiz ve 1.400 ton seviyesinde atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardık” dedi.