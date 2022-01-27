Türkiye Gazetesi

Dünyanın en değerli markaları araştırması sonuçlandı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan araştırmaya göre dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021’de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi. 263 milyon dolarlık Google ise üçüncü sıraya yerleşti.

500 şirketin yer aldığı tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı. Araştırmaya göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199’unu ABD’li firmalar oluştururken 77’sinin Çin, 31’inin Japon, 28’inin Fransız, 25’inin Alman, 23’ünün İngiliz olduğu görüldü.

EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA TİKTOK

Öte yandan Covid-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352’nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407’nci sırada yer buldu.

En hızlı büyüyen marka ise yüzde 215 büyümeyle TikTok oldu.

Apple kullanıcıları dikkat! Programlarda küresel çapta kesinti yaşanıyor Apple kullanıcılarının yaygın olarak kullandığı iCloud bulut servisinde dünya çapında kesintiler gerçekleşiyor. Birçok kullanıcı, çevrimdışı olduğunu, programın hata verdiğini bildirdi.