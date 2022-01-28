Türkiye Gazetesi

Sosyal medyadaki 'dolar altın yükselecek' iddialarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Şubat ayında kurdaki düşüş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

İslam Memiş; "Yaklaşık bir aydır Merkez Bankası'nın faiz kararına ve devamında 26 ocak tarihinde Fed'in faiz kararına dikkat çektim. Bu süreçler TCMB'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ve bunun döviz kurlarında bir yükselişe neden olmayacağını o yüzden korku ve panikle birikimlerimize yön vermememiz gerektiğini ifade etmiştim.

Faizlerin sabit bırakılma kararı sonrası dolar kurunda bir geri çekilme yaşanarak 13,30 TL seviyesine kadar geri çekilme, tekrar devamında Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmediğini ve Fed BaşkanI Powell'ın açıklamaları sonrası dolar endeksinin değeri arttığı için yurtiçi piyasalarda Dolar/TL kurunun 13,63 TL seviyesi sınırında kaldığını gördük" dedi.

Özellikle 13 TL seviyesi aşağı yönlü kırılabilir 12,60 şubat ayında 12,20 TL seviyesi aşağı yönlü kırılabilir. Özellikle Fed'in faiz kararına kadar Gram Altın/TL fiyatının 788-820 TL aralığına sıkışacağını bu bant aralığında Fed'i görmek isteyeceğini ifade etmiştim. Altının ons fiyatında 1790-1830 dolar aralığına sıkışacağını ve Fed'i bu bant aralığında bekleyeceğini söylemiştim.

DOLAR UÇACAK DİYENLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Fed'in zaten faizleri artırmayacağı bekleniyordu, burada bir sürpriz yok. Ancak Fed'in Mart ayında bir faiz artırım süreci, özellikle doları uluslararası piyasalarda bir değer artışına neden oldu ama bir de sosyal medyada dolar uçacak diyenlere karşı lütfen sakin olun. Dolarda düşüş öngörümüz devam ediyor. Bizim sepetimizde dövizimiz var, altınımız var, gümüşümüz var ve TL'miz var.

SEPET YAPAN TERSTE KALMAZ

Dolayısıyla bizim sepetimizde bu varlıklar olduğu için düşese de yükselse de bizim umurumuzda değil. Biz bir aydır sepet yaptık düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdik. Bu sepet yapmamızın gayesi neydi; Türkiye'de finansal okur-yazarlılığı artırmak. Türkiye'de hiç bir yatırımcının tek bir enstrümana bağlı olarak aylarca beklemesini önlemek. Bir yatırımcıdan döviz alıp aylarca yükseldiği zaman düştüğü zaman panik alımları panik satışları yapmasının önüne geçmek için sepet yaptık. İnsanların çeşitliliği ve farkındalığını artırmak için sepet yaptık.

Eğer uzun vadeli bir yatırımcı olmadıysa parasını tek bir enstrümana bağlamışsa, sert düşüşlerde panik olup ters pozisyon alıyorlar, sert yükselişlerde daha fazla terse düşmeye devam ediyorlar. Biz Türkiye'de insanları ters köşe yapmamak için sepet alışkanlığını söylüyoruz. Sepet yapmak hep vardı, bu yeni bir şey değil ama insanlar bunu uygulamıyordu. Sepet yapan şanslıdır, Sepet yapan huzurlu bir uyku, rahat bir nefes, iyi bir yatırımcı alışkanlığını kazanmış olur. Sepet yaparak uykularınızın kaçmasını önüne geçersiniz. 24 saat televizyon ve telefon ekranında fiyatları yükseldi mi düştü mü diye ne olacak soruları atarsınız kafanızdan ve fiyatlar ne olursa olsun kazanan ben olacağım diyeceksiniz.