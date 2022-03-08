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Çiftçilere müjdeli haber! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor
08.03.2022 - 08:42 | Son Güncelleme: 08.03.2022 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
Etiketler : tarım,çiftçi,destek ödemesi,
833514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/833514.aspx
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