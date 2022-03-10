Türkiye Gazetesi

İstanbul’un en gözde yaşanılabilir ilçelerinden, yatay mimarisi ile öne çıkan Tuzla’nın, denizin mavisi ile doğanın yeşilini buluşturan kıyısı Mercan’da inşasına başlanan Mercan Tuzla Vesen Yalıları projesi için ön talep toplanmaya başlandı. Projenin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp konutların teslim edilmesi hedefleniyor.

İstanbul’un Denize Sıfır, Özel Kumsallı İlk ve Tek Projesi

Mercan Tuzla Vesen Yalıları, İstanbul’da denize sıfır konumu ile yeni nesil, ayrıcalıklı bir yalı yaşamı vaat ediyor. Özel kumsalı, büyük, kullanışlı ve yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylarıyla kalite ve lüks öne çıkarılıyor. Projenin peyzaj konseptinde kesintisiz bir yürüyüş parkuru, yapay göletleri, zen bahçeleri, çocuk oyun alanları, 1.550 m²’lik macera temalı survivor çocuk parkı gibi alanların yanı sıra 3.850 m²’lik açık hava spor merkezi, 1.625 m² kapalı sosyal tesis dikkat çekiyor.



40.795 m² Arazide Sadece 158 Yalı Dairesi

T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası’nın 40.795 m² alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet seçkin daireden oluşuyor. En küçük yalı dairesinin 214 m² olduğu, yatay mimari anlayışıyla geliştirilen ve Zemin + 3 katlı bloklardan oluşan Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda ev seçenekleri 3,5+1, 4,5+1 ve 5,5+1 olarak sunuluyor. Daireler için 26 m2 ile 117 m2 arasında teraslar, 52 m2 ile 270 m2 arasında bahçe kullanım alanları yer alıyor.

Hem Denizden Hem Karadan Ulaşım Kolaylığı

Mercan Tuzla Vesen Yalıları sadece karadan değil, deniz üzerinden de evinize ulaşım imkanı sağlayarak çok özel bir yaşam deneyimi vaat ediyor.

Marmaray ve E5 Karayolu’na 5 dakika, TEM Otoyolu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bölgedeki alışveriş merkezlerine ise 5 kilometre, hastanelere ve üniversitelere 10 kilometre mesafede yer almaktadır.