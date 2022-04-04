Türkiye Gazetesi

Yatırımcılar ‘’Enflasyon sonrası dolar yükselir mi düşer mi?’’ sorusunun cevabını ararken ‘’Enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak?’’ gündeme geldi. Enflasyon oranları 4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak veriler sonrasında belli olurken, açıklanacak verilerle kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi. TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi. Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti. Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı enflasyon rakamları için saatler kaldı. Geçtiğimiz ay yüzde 54,44’e yükselen enflasyon yükselişini sürdürecek mi merak ediliyor. Gözler mart ayı enflasyon rakamları öncesi piyasa beklentisine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) profesyonellerden oluşan 50 katılımcı ile yaptığı yıl sonu anketine göre tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu. Piyasa ise Mart ayında enflasyonun yeni zirveleri görmesini bekliyor.

UZMANLARDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde ''Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullanarak yüksek enflasyon ile mücadele edeceklerini duyurmuştu. Bloomberg anketine göre anketinde piyasa katılımcıları Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61,4 seviyesine yükselmesini bekliyor. Aynı anketin sonuçlarına göre Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük yüzde 58,40 çıkarken, en yüksek yüzde 63,40 olarak açıklandı. Aylıkta ise en düşük yüzde 3,8; en yüksek yüzde 7 seviyesinde olması bekleniyor.

GOLDMAN SACHS YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

ABD yatırım bankası Goldman Sachs analistleri ise geçtiğimiz ay yıllık enflasyon tahmininde yüzde 60'ı aşarak zirveyi göreceğini, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyesine ineceğini ifade etmişti. Kurum şubat ayı enflasyon rakamları ardından yıl içinde enflasyonun yüzde 60 civarında seyredeceğini öngörmüştü.