Türkiye Gazetesi

Dünyada ikinci sırada bulunan Türk müteahhitler, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yeni pazar arayışını hızlandıracak. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hazırlanan İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nun son sayısı “Salgın Bitmeden Bu Kez de Yanı Başımızda Savaş” başlığıyla yayımlandı. Raporda, yatırım hızında düşüşe ve artan girdi maliyetleriyle birlikte faaliyetlerin yavaşladığına dikkat çekilerek “Ukrayna savaşı da sektörün üzerinde büyük belirsizlik ve riskler oluşturdu. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde bölgesel kayıp yaşanması kaçınılmaz. Sektörün mevcut pazarlarda daha aktif olması ve yeni pazar arayışını hızlandırması gerekiyor. Bu kapsamda 30-31 Mart'ta BAE’ye müteahhitlik heyeti ziyareti düzenlendi. BAE yetkilileri, Türk müteahhitlerle çalışmak arzusunda olduklarını belirtmiştir. Bölgedeki bir diğer önemli pazarımız olan Suudi Arabistan ile de benzer bir sürecin başlaması, sektörün tecrübesinin yüksek olduğu bu coğrafyada, firmalarımızın faaliyetlerinin artırılması açısından önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

KUZEYDE ZARAR VAR

Rusya pazarında yaşanabilecek sıkıntılara da değinilen raporda “Avrupa ve ABD'nin ekonomik yaptırımlarının Rus ekonomisi, yurt dışına para transferi ve ticari işlemler üzerinde olumsuz etkileri var. Rubledeki değer kaybı sebebiyle ruble cinsinden yapılmış sözleşmelerde sıkıntılar yaşanabilir. Lojistik olmak üzere çeşitli mal ve hizmet tedarikinde zorluklar olabilir. Ukrayna'da da yaklaşık 3 milyar dolar tutarında devam eden proje bulunuyor. Sektörün Ukrayna'da şantiyelerinin uzun süreli durması, hak edişlerin tahsil edilememesinden dolayı nakit akışlarının bozulması, şantiyelerin tahrip olması, orada bulunan malzeme, ekipman ve iş makinelerinin zarar görmesi öngörülmektedir” tespitleri paylaşıldı.

İLK ÇEYREKTE 3,1 MİLYAR DOLAR

Türk müteahhitleri bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 74 projeyle 3,1 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı. Bugüne kadar ulaşılan uluslararası portföy büyüklüğü; 131 ülke, 11 bin 211 proje ve 457,1 milyar dolarlık iş hacmi olarak gerçekleşti.

Kamu müteahhitlerinin 'maliyet' sorunu çözülüyor Döviz kuru ve enflasyondan kaynaklı maliyet artışlarını karşılayabilmeleri için kamuya iş yapan müteahhitlere fiyat farkı ödenmesi ve belli şartlarda işi tasfiye etme hakkı getiriliyor. Müteahhitlerin uzun zamandır beklediği düzenleme yılbaşından sonra yapılacak.