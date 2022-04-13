Türkiye Gazetesi

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besici ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı.

SIĞIR BAŞINA 2 BİN 500 TL ÖDEME

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 2 Nisan ve 1 Mayıs tarihleri arasında, Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı yapılan sığır başına, yetiştiricilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Sığırların kesim ve satışı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, yaklaşık 3,5 yıldır sürdürdüğü görevinden alındı.Yerine geçmiş dönemde Hayvancılık Genel Müdürü olarak da görev yapan Mustafa Kayhan getirildi.

Et ve Süt Kurumu’nda zam sonrası açıklama Et ve Süt Kurumu’nun Ramazan öncesi et fiyatlarına yüzde 48’lik bir zam yapması tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler sonrasında Genel Müdür Osman Uzun açıklama yaparak, “Bizim fiyatlar çok düşüktü. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık. Yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var” dedi.

Et ve Süt Kurumu'ndan kırmız et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Bu zammın ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya çıkarken kuşbaşı etin kilosu 62,5 liradan 92 liraya yükseldi.