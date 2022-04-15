Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla konut arzı yavaşladı, mevcut evlerin fiyatı çok yükseldi. Vatandaş, çözüm olarak kiralık evlere yöneldi. 'Kiralık'ta talep artınca, bu sefer ev sahipleri zam oranlarını keyfi belirlemeye başladı. Kira artışında tavan oranın, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenmesi gerekirken, ev sahiplerinin büyük kısmı buna uymuyor. Kiralık ev bulamama kaygısı yaşayan kiracılar da ev sahiplerinin şartlarını kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece piyasada kira fiyatları dengesi, fahiş noktalarda oluşmak zorunda kalıyor. Gazetemize konuşan Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, ev sahiplerinin ‘TÜFE ortalaması’ kuralına uymadığını söyledi. Akçam "Örneğin bir vatandaşın kiracısı var ve bin liraya oturuyor. O sırada karşı daire 2 bin liraya kiraya veriliyor. Aradaki fark, ev sahibini rahatsız ediyor. Bundan dolayı TÜFE ortalaması kuralını kimse uygulamıyor. Ev sahiplerinin TÜFE’nin çok üzerinde talepleri oluyor. Kiracılar mağdur oluyor. Bu konuda ciddi bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi. Kira artışlarıyla ilgili de konuşan Akçam "Son dönemde 2-3 katlık yükseliş var. Ayrıca Ankara için konuşursak, kiralık ev sayısı, talebi karşılamaya yetmiyor. Başkentte yaklaşık 250 bin kiralık ev açığı var. Bu açık, nüfusa göre Türkiye'nin her yerinde mevcut" bilgisini verdi.

15 BİN TL OLUR MU?

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, Türkiye genelinde emlak piyasasının çok hareketli olduğunu söyledi. Aşa "Her bölge kendi ölçüsünde bir yükseliş yaşıyor. İstanbul’da kiralar, geçen yıldan bu yana yüzde 100 arttı. Bazı bölgelerde yüzde 200’lük artışlar var. Ev sayısı az, yetmiyor. Kıtlık olduğu için fiyatlar yüksek. İnsanlar bulamadığı için, bir eve birkaç talipli oluyor. Ev boşaldığı anda da hemen tutuluyor. Boş ev yeniden kiralanacağı zaman da yüksek bedeller söz konusu oluyor. Mevcut kiracı için ödeme, TÜFE oranını aşamaz. 10-15 bin lira kira isteyen ev sahipleri var. Fahiş fiyatlara karşıyız" dedi.

KİRALALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 5 İL

Antalya %122

İstanbul %112

Ankara %106

Mersin %98

Kocaeli %88

Milyonlarca kiracı bu haberi bekliyordu... Uzmanı tarih verip açıkladı! Ülke genelinde artan kiralar vatandaşı zor durumda bırakırken milyonlarca vatandaş kira fiyatları düşecek mi merak ediyor. Özellikle Antalya ve İstanbul kiralık daire fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Kira fiyatları neden artıyor sorusunun cevabı ise pandeminin etkisi ile inşaat sektörünün hız kesmesi, Rusya-Ukrayna savaşı, yabancılara konut satışı gibi sebepler olarak gösteriliyor. Peki kira fiyatlarında düzenleme olacak mı? Kira fiyatları neye göre belirleniyor? Kira artışının önüne nasıl geçilir? Kiralar ne zaman düşer? En ucuz kiralar nerede? Son dönemde vatandaşların kafasını meşgul eden kira fiyatlarını Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran değerlendirdi.

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu Nisan 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Kiralara ne kadar zam yapılacak? TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Nisan 2022’de kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. İşte Nisan 2022 kira artış oranlarının detayları...