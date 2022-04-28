Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ

Türkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 vakasının üzerinden 2 yıl geçti. Salgının yayılması ile birlikte ülkemizde birçok tedbir alındı. Alınan tedbirlerle salgını en hasarsız atlatan ülkelerden biri olmayı başardık. Yerli aşı TURKOVAC ile pandemi döneminde önemli bir adım atıldı. Bir de salgının hayatımıza getirdiği zorunluluklar oldu. Maske kullanımının mecburi tutulması, bu alanda üretimi ciddi şekilde artırdı. Aynı şekilde dezenfektan üreticileri tam kapasite çalışmaya başladı. Tam anlamıyla bir korona ekonomisi ortaya çıktı. Hâl böyle olunca fırsatçılar da boş durmayarak stok yapmaya başladı. O dönemde 50’li maske fiyatları 200 liraya, kolonyanın litresi 60 liraya, dezenfektanların litresi 80 liraya kadar çıkmıştı.

FİYATLAR STABİL HÂLE GELDİ

Geçtiğimiz günlerde pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte maske zorunluluğunun kalktığı açıklandı. Dezenfektan kullanımı azaldı. Pandemi sürecinde yaşanan fiyat artışları normale döndü. 80 liraya kadar çıkan dezenfektanın litresi bugün 30 liraya kadar düştü. 200 lirayı bulan 50’li maske 20 liraya geriledi. Aynı şekilde 60 lirayı bulan kolonyanın litre fiyatı 25 liraya kadar çekildi.

İHRACAT YAPILIYOR

Maske ve dezenfektan üreticileri ise tedbirlerin gevşemesi ile birlikte üretici tarafından sorun olmayacağı görüşünde birleşiyor. Hâlâ yeni varyant riskinin olduğunu ifade eden üreticiler, maskelerin atılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, gazetemize yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk başladığı dönemde birçok kişi maske üretimine girdi. Ancak 1 yılın ardından bu sayı azaldı ve sektörde 2-3 büyük oyuncu kaldı. Salgının ilk başında bu şirketlerin ihracatı 1 milyar doları bulmuştu, zamanla bu rakam 50 milyon dolarlara kadar düştü. Bu üreticiler de yalnızca maske üretmiyor. Hazır giyim ve tekstilin yanına maske üretimini de eklediler. Dolayısıyla maske kullanımın azalması ile birlikte fabrikaların duracağı veya kapanacağı gibi bir durumundan bahsetmek doğru olmaz" dedi.

YENİ VARYANT RİSKİ VAR

"Ayrıca Çin ve Avrupa’da yeni bir varyantın geleceği ile ilgili açıklamalar duyuyoruz" diyen Fayat "Sonbahar gibi yeniden maske kullanımına dönülmesi bekleniyor. Elde çok büyük stok maskenin de bulunduğu söylenemez. Kısacası alınan karar sektörü etkilemeyecektir" dedi.

Eldiven üreten firmalar ise mevcut üretimlerine devam ediyor. Pandemi başladığında maske ile birlikte eldiven kullanımı da artmıştı, ancak bir süre geçtikten sonra zorunlu olmaması nedeniyle eldiven kullanımı ciddi oranda azaldı. Üreticiler yalnızca hastanelere üretim yapmaya devam eder hâle geldi.

İki farklı yorum: Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu taşıma ve hastaneler dışında zorunlu maske kullanımının kaldırıldığına dair yaptığı açıklama sonrası kafalarda oluşan 'uçak ve trende maske zorunluluğu devam ediyor mu?' sorusuna iki farklı bakandan iki farklı yorum geldi.

Dikkat çeken detay: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bilim Kurulu üyelerine maske hatırlatması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında son Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başladı. Alınan kararları açıklamadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların kayıtta olduğu anlarda Bilim Kurulu üyelerine ufak bir hatırlatmada bulundu. Erdoğan, önemli açıklamalar öncesi Bilim Kurulu üyelerine seslenerek “Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi çekim yaparken” dedi. O anlar kameralara da yansıdı.