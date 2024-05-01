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Paris'te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Paris&#039;te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde polis ile eylemciler arasında arbede çıktı. Polisin copla sert müdahalede bulunduğu gösterilerde bir kişi kafasından yaralandı, en az15 kişi ise gözaltında.

ransa'nın başkenti Paris'teki 1 Mayıs yürüyüşü, yerel saatle 14.00 civarında Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Eylemciler, gösteride, asgari ücretin ve maaşların artırılmasını, çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

SARI YELEKLİLER DE KATILDI

Fransa'nın önde gelen işçi sendikalarının katıldığı eylemlere Filistin destekçileri de ilgi gösterdi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e silah satışının ve ihracatının durdurulmasını istedi.

Paris'te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale - 1. Resim

Sarı yeleklilerin de bulunduğu gösteride, "(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron istemese de çalışanların onuru için buradayız" şeklinde sloganlar atıldı.

Paris'te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale - 2. Resim

POLİSTEN COPLU MÜDAHALE

Eylem sırasında bir grup gösterici, Olimpiyat Oyunları'nın halkalarının olduğu maketi yakarken, bir otobüs durağının camı kırıldı ve çöp bidonları ateşe verildi.

Paris'te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale - 3. Resim

Göstericilere müdahale ederek korteji ikiye bölen güvenlik güçleri, bir duvarın önündeki göstericilere copla sert müdahalede bulundu. Polis müdahalesi nedeniyle en az 1 kişi kafasından yaralandı.

Paris'te olaylı 1 Mayıs: Polisten eylemcilere coplu müdahale - 4. Resim

Ulusal basındaki haberlere göre, 1 Mayıs gösterileri öncesi Paris'te 15 kişi gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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