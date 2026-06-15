Türk diplomatları hedef alan 17 Kasım terör örgütünün lideri Aleksandros Yotopulos’un skandal tahliye kararı iptal edildi. Dışişleri Bakanlığı’nın serbest bırakılma kararını sert bir dille kınamasının ardından, Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcılığı'nın itirazı haklı bulundu. Çetin Görgü ve Haluk Sipahioğlu cinayetleri ile Deniz Bölükbaşı suikast girişiminin azmettiricisi olan Yotopulos’un gerekli şartları taşımadığına hükmedilerek yeniden tutuklanması bekleniyor.

Türk diplomasisinin en karanlık sayfalarında imzası olan terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos için özgürlük rüyası çok kısa sürdü. Atina'da şehit edilen diplomatlarımızın azmettiricisi olan 17 Kasım liderinin serbest bırakılması, Ankara'nın sert tepkisinin ardından yargı duvarına çarptı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yotopulos'un serbest bırakılmasına yol açan mahkeme kararı, yeni bir ara kararla geçersiz hale getirildi.

Aleksandros Yotopulos

TEKRAR TUTUKLANACAK

Bu kapsamda, Yotopulos'un tekrar tutuklanmasının beklendiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme Savcılığı, mayıs ayında serbest bırakılan Yotopulos'un tahliye kararına itiraz ederek "öngörülen 25 yıllık hapis süresini tamamlamadığı ve tahliye için gerekli diğer şartları karşılamadığı" gerekçesiyle kararın yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

Çetin Görgü

ANKARA KARARI KINAMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.

Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.​​​​​​​

Haberle İlgili Daha Fazlası