Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub'a yönelik ABD vize skandalının gölgesinde, FIFA'dan uluslararası kamuoyunda çok konuşulacak bir hamle geldi. Eylül ayında Miami'de ilk kez düzenlenecek 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılış maçının İsrail ile Filistin arasında oynanması önerildi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub'un, 2026 FIFA Dünya Kupası için resmi davet almasına rağmen ABD'den vize alamadığı yönündeki açıklamalar gündemdeki yerini korurken, FIFA Başkanı Gianni Infantino yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

FIFA Başkanı Eylül ayında ABD'de ilk kez düzenlenecek 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılış karşılaşmasının İsrail ile Filistin arasında oynanmasını önerdi.

FIFA’dan dünyayı ayağa kaldıran maç önerisi! Açılışını Filistin-İsrail maçıyla yapalım

SAHNEDEKİ BÜYÜK FİYASKO ODALARA TAŞINDI

30 Nisan’da Vancouver’da düzenlenen yıllık kongrede FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman’ı sahneye davet ederek el sıkıştırmaya ve birlikte fotoğraf çektirmeye çalışmıştı. Ancak yüzlerce delegenin gözü önünde yaşanan gergin anlarda Rajoub’un "Acı çekiyoruz!" diyerek bağırması ve Infantino ile hararetli bir tartışmaya girmesi üzerine girişimi fiyaskoyla sonuçlandı.

FIFA’dan dünyayı ayağa kaldıran maç önerisi! Açılışını Filistin-İsrail maçıyla yapalım

İsrail temsilcisi Suliman’ın sahnede birkaç metre uzakta tek başına kaldığı fiyaskonun ardından Infantino, 211 ülkenin çocuklarını davet edeceği bu turnuvayı zorunlu bir barış hamlesi olarak öne sürdü.

İSRAİL'DEN "NORMALLEŞME" ÇIKIŞI GELDİ FİLİSTİN SUSTU

Turnuva planları basına sızarken İsrail Futbol Federasyonu (IFA) Sözcüsü, Federasyon Başkanı Moshe Zuares’in normalleşme ve barışı teşvik etmek için futbolu bir araç olarak kullanmaya istekli olduğunu açıkladı. İsrail kanadı "Herkes için daha iyi bir gelecek adına elimiz her zaman uzanıyor, karşı tarafta cesur bir ortak bulmayı umuyoruz" diyerek topu Filistin'e attı. Filistin Futbol Federasyonu (PFA) ise FIFA’nın bu sansasyonel maç önerisiyle ilgili yorum taleplerine cevap vermeyerek sessizliğini korudu.

RUSYA'NIN DA KATILACAĞI TURNUVADA KURALLAR DEĞİŞTİ

Miami’de düzenlenmesi planlanan ve bu yıl sadece erkek takımlarının yer alacağı turnuva, Ukrayna savaşı nedeniyle men edilen Rusya dahil FIFA’nın tüm üye federasyonlarına açık olacak. Aralık ayındaki FIFA Konseyi toplantısında duyurulan turnuvada maç süreleri daha kısa tutulacak ve karşılaşmalar daha küçük sahalarda oynanacak. Takımların her bir tarafta yedi ila dokuz oyuncudan oluşacağı bu yeni format, siyasi krizlerin gölgesinde eylül ayında ABD'de perde açacak.

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