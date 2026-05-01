FIFA Başkanı Infantino’nun İsrailli mevkidaşıyla el sıkıştırmak için sahnede dakikalarca dil döktüğü Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril el-Racub, tüm dünyanın gözü önünde "Acı çekiyoruz!" diye haykırarak kürsüyü terk etti.

FIFA’nın 76. Kongresi, futbol tarihine geçecek tarihi bir protestoya sahne oldu. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü zulüm tüm dünyanın gözü önünde devam ederken, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cabril el-Racub'dan, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman ile el sıkışmasını istedi.

SAHNE ARKASINDA 2 DAKİKALIK YÜZLEŞME

İkili arasında yaklaşık 2 dakika süren gergin yüzleşmede Infantino'nun "yalvarma" derecesindeki ısrarlarına rağmen Rajoub geri adım atmadı.

"ACI ÇEKİYORUZ" ÇIĞLIĞI İLE PROTESTO

Rajoub, Infantino'nun ısrarlı talepleri karşısında "Acı çekiyoruz!" diye bağırarak tepkisini tüm salona duyurdu. Yaşanan bu sahnenin ardından Filistinli lider sahneyi terk ederken, FIFA Başkanı Infantino girişimi sonuçsuz kalınca pes etmek zorunda kaldı.

Infantino’nun Recub’u kolundan tutarak Suliman’a yaklaştırma girişimi de sonuçsuz kaldı

RAJOUB: MÜMKÜN DEĞİL

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril el-Racub, tepkisinin gerekçelerini şöyle aktardı:

"Faşist ve ırkçı bir hükümeti temsil eden, bu hükümetin politikalarını savunan bir kişiyle el sıkışabilir miyim! Onunla el sıkışmam gerektiğini düşünmüyorum. Ve onu iş birliği yapmaya, benim ortağım olmaya layık görmüyorum."

ESTADİO DE VALLECAS’TA FİLİSTİN BAYRAĞI DALGALANDI

Öte yandan Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Fransız temsilcisi RC Strasbourg Alsace'ı 1-0 mağlup eden Rayo Vallecano, maç sonu unutulmaz sahnelere imza attı. İspanyol kulübünün oyuncuları, elde edilen bu kritik zaferi Filistin halkına adadıklarını ilan etti. Bitiş düdüğüyle birlikte oyuncuların Estadio de Vallecas tribünleri önünde Filistin bayrağı açarak taraftarlarla kutlama yapması gecenin en çok konuşulan anı oldu.

STATTA "NETANYAHU" SLOGANLARI

Maç boyunca desteğini esirgemeyen Rayo Vallecano taraftarlarının, galibiyetin ardından İsrail Başbakanı'nı hedef alan sloganlar attığı duyuldu. Tribünlerden yükselen "Dans etmeyen Netanyahu’dur" tezahüratları statta uzun süre yankılandı.

