1 Mayıs'ta can pazarı: İşçilerin üzerine demir kalıp devrildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Kocaeli'den kahreden bir kaza haberi geldi. Gübre fabrikası inşaatında çalışan işçilerin üzerine betonarme demir kalıbı devrildi. Demir yığınının altından kurtarılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu.
3 İŞÇİ DEMİRLERİN ALTINDAN ÇIKARILDI
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı