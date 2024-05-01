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1 Mayıs'ta can pazarı: İşçilerin üzerine demir kalıp devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde Kocaeli'den kahreden bir kaza haberi geldi. Gübre fabrikası inşaatında çalışan işçilerin üzerine betonarme demir kalıbı devrildi. Demir yığınının altından kurtarılan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu.

1 Mayıs'ta can pazarı: İşçilerin üzerine demir kalıp devrildi - 1. Resim

3 İŞÇİ DEMİRLERİN ALTINDAN ÇIKARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 Mayıs'ta can pazarı: İşçilerin üzerine demir kalıp devrildi - 2. Resim

İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

1 Mayıs'ta can pazarı: İşçilerin üzerine demir kalıp devrildi - 3. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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