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Dünyadaki tüm ülkelerde var: En çok plastik atığa sebep olan markalar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünyadaki tüm ülkelerde var: En çok plastik atığa sebep olan markalar belli oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanadalı araştırmacıların 84 ülkenin 2018-2022 arasındaki plastik kirliliği denetimleri ve verilerini kullanılarak hazırladığı çalışmaya göre, en çok plastik atığa sebep olan markaların Coca Cola ve PepsiCo olduğu belirlendi.

Kanada'daki Dalhousie Üniversitesinden araştırmacılar, dünyada en çok plastik kirliliğine sebep olan markaları inceledi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, 84 ülkenin 2018-2022 arasındaki plastik kirliliği denetimleri ve verileri kullanılarak hazırlandı.

ZİRVEDE İKİ MARKA VAR

Araştırmada, incelenen atıkların neredeyse yarısının "hangi şirket tarafından üretildiğinin" belli olmadığı ifade edilirken, kaynağı belirlenen atıklarda ise Coca Cola yüzde 11 ve PepsiCo da yüzde 5'lik değerde plastik kirliliğine sebep olan dünyaca ünlü markalar olarak kayıtlara geçti.

Plastik kirliliğine sebep olan dünya markalarını sırayla yüzde 3'le Nestle ile Danone ve yüzde 2'yle Altria takip etti.

Söz konusu şirketler belirlenen atıkların neredeyse 25'ini oluşturuyor. Araştırmacı Tony Walker ise, "Bu firmalar dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları ve dünyadaki tüm ülkelere erişimleri var" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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