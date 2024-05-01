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Kenya, 1,5 aydır felaketi yaşıyor: Ölü sayısı yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, yaklaşık 1,5 aydır şiddetli yağışların pençesinde. Ülkede son 24 saatte 10 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 179'a yükseldi, 90 kişi ise kayıp.

Kenya'da mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 179'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, ölenlerin 15'inin çocuk olduğunu belirtti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Selde yaralanan 125 kişinin ülke genelindeki farklı sağlık tesislerinde tedavi gördüğünü aktaran Mwaura, 90 kişinin ise kayıp durumda olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcüsü, 195 bin 11 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, sel nedeniyle yerinden edilenlerin için barınma merkezleri kurulduğunu söyledi.

Mwaura ayrıca, hükümetin halihazırda kurtarma ve tahliye tatbikatlarına yardımcı olan Kenya ordusu ile çalışmaları hızlandırdığını vurguladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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