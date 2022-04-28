Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2018 yılından beri devam eden emeklilere ikramiye uygulaması bu bayram öncesinde de devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı.

HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin hesaplara geçip geçmediğini kontrol ediyor. Çifte bayram yaşayacak olan emekliler, bu sene bin 100 lira alacak.

29 NİSANA KADAR DEVAM EDECEK

Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak. İşte gün gün yatacak ikramiye tarihleri;

Emekli bayram ikramiyesi 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan,

22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan,

4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan,

4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

İŞLEMLER PTT ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesine alınmış durumda. Yaşlı ve engelli ödemeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. İşsizlik maaşları ise son iş gününde yatacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemeleri PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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