Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar, yükselen bilet fiyatlarına rağmen otobüs, tren ve uçak biletlerine yoğun talep gösterdi. Bilet platformu ‘Obilet’in açıklamasına göre; akaryakıt fiyatlarının artması, özel araçla yolculuğun maliyetini, otobüs ve uçağa kıyasla daha çok artırdı. Bu nedenle bu yıl Ramazan Bayramı döneminde şehirler arası yolculuklarda özel araçla yolculuklar azaldı, otobüs ve uçağa yönelim arttı. Bu bayram bilet satışları, bir önceki Kurban Bayramına kıyasla otobüste yüzde 70, uçakta yüzde 25 yukarıda seyretti. Bilet satışları en çok artan hedef şehirler; otobüste Erzincan, Batman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Elazığ oldu. Uçakta ise Kıbrıs (Lefkoşa), Hatay, Diyarbakır, Iğdır ve Mardin başı çekti.

EK SEFERLER KONDU

Bu arada artan talep sebebiyle THY 259, Pegasus da 71 ek sefer gerçekleştirecek. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Üyesi Musa Çaktır’ın verdiği bilgilere göre de, İstanbul hareketli seferlerde bayram boyunca günde 300 ek sefer konulacak. Böylece toplam sefer sayısı günlük 1.100’e ulaşacak. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde 45 bin kişilik ek kapasite artışına gitti.

Yollarda bayram yoğunluğu: 310 bin kolluk kuvveti sahaya indi Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca vatandaş yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sürücülere uyarılarda bulundu.