Türkiye Gazetesi

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

MECLİS’E SEVK EDİLECEK

Gerçekleştirilecek son toplantının ardından düzenleme, taslak teklif haline getirilerek Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemenin bu yasama döneminde yasalaşması bekleniyor. Yasa çıkınca örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 yıl çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 liralık emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi halinde 1.186 lira artış olacak. Bu kişinin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

ÖĞRETMENLER KISMI TAMAM

Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ise 3600 ek gösterge konusunda sadece dört meslek grubunu değil tüm kamuyu kapsayan bir düzenleme istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Bu konudaki talepler, yasa teklifi Meclis’te görüşülürken ele alınacak.