Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz kararın ardından altın fiyatlarında hareketlilik başladı. İnişler ve çıkışlar yakalayan altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla vatandaşlar altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi? Tam ve yarım altın ne kadar? Hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? İşte 7 Mayıs Cumartesi günü altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bugün 905 TL’de konumlanmış durumda, aynı dakikalarda ons altın ise bin 884 dolarda yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın yatırımcısının en sık tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün bin 490 TL’den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Geri çekilme sonrasında hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 6 bin liranın altın düşen cumhuriyet altını ise bugün 5 bin 788 liradan işlem görmekte.

ONS ALTIN NE KADAR?

Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçen ons altın ise hafta sonu düşüşe geçerek bin 884 dolardan işlem görmekte.

Fed kararı sonrası altında son durum: Gram altında düşüş! 6 Mayıs çeyrek, tam, yarım altın kaç TL? İşte anlık güncel rakamlar Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altın fiyatlarında dalgalanma başlamıştı. Hafif yükselişe geçen ons altın 6 Mayıs Cuma gününe düşüşle başladı. Ons altın sabah saatleri itibariyle 1874 dolardan işlem görürken, gram altın 896 liradan işlem görmekte. Altın fiyatlarındaki dalgalanma ise vatandaşların gündeminde. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2022 güncel ve anlık altın fiyatları…

Piyasalar yangın yerine döndü! İslam Memiş altın için sert şekilde uyardı: Pimi çekilmiş bomba gibi Fed dün akşam kritik faiz kararını açıkladı. Bugün ise Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan kritik veriler sonrasında altın, Dolar, Euro ve borsa yükselişe geçti. Yatırımcılar ise fiyatları yakın takibe almış durumda. Peki altın fiyatları yükselir mi? Hangi seviyeden altın alınır? Dolar kuru ne kadar olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak tavsiyelerde bulundu. Altın pimi çekilmiş bomba gibi…

Altın fiyatlarına Fed dopingi! Yükselişler başladı: 5 Mayıs 2022 gram, çeyrek ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ABD Merkez Bankası (Fed) dün faiz kararını açıkladı. Fed’in faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Bir haftadır düşüş eğiliminde olan altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası yükselişe geçti. 1886 dolar seviyelerinde olan ons altın tekrardan 1900 doların üstüne çıktı. Gram altın ise 902 liraya yükseldi. Piyasalardaki hareketlilik vatandaşlar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Fed faiz kararını açıkladı mı? 5 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarındaki son durum…