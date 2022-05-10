Türkiye Gazetesi

Dolar kurundaki hareketlilik haftanın ikinci gününde de devam ediyor. Fed’in faiz kararından sonra ataklara başlayan dolar, 20 Aralık’tan bu yana ilk kez 15 lira seviyesini gördü. Euro ise 16 liradan işlem görmekte. Döviz kurundaki bu hareketlilik ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar kuru yükseldi mi, düştü mü? Euro ne kadar? İşte 10 Mayıs Salı günü dolar ve Euro fiyatlarında son durum…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar alış fiyatı: 15,1056

Dolar satış fiyatı: 15,1163

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Euro alış fiyatı: 15,9926

Euro satış fiyatı: 16,0101

20 ARALIK’TAN BU YANA İLK KEZ

Dolar en son 20 Aralık 2021’de kur korumalı mevduatın açıklanmasıyla bu seviyeleri görmüştü. Rusya-Ukrayna savaşının başlarında ise 14,99 seviyelerini test etmişti.

FED’DEN FAİZ VE ENFLASYON UYARISI

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun Mayıs 2022 sayısını yayımladı. Raporda, bu doğrultuda finansal piyasalarda yüksek oynaklık ve piyasa likiditesi üzerinde bazı baskılar yaşandığı vurgulandı.

Öte yandan Fed'in raporunda, "Enflasyon ve faiz oranlarında yaşanacak olumsuz sürprizler, özellikle ekonomik faaliyetteki düşüşün eşlik etmesi durumunda finansal sistemi olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulunuldu.

7 Mayıs hafta sonu dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Piyasaların kapalı olduğu 7 Mayıs Cumartesi günü vatandaşlar dolar ve eurodaki son durumu merak ediyor. Fed’in açıklamalarıyla güç kazanan dolar kurunda sıcak dakikalar yaşanmıştı. Dolarda ibre yukarıyı gösterirken, piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşının yankıları sürüyor. Peki 7 Mayıs Cumartesi günü dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL? Euro ve dolar ne kadar? İşte dolar kurundaki son durum…

İngiltere Apple’a savaş açtı: Milyarlarca dolar para cezası İngiltere hükümeti, Dijital Piyasalar Birimi (DMU) kurumu ile Apple ve diğer büyük teknoloji şirketlerine ‘piyasayı bozan eylemleri’ nedeniyle para cezası verecek. Kurallara uymayan şirketlere kurum, şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 10’una el koyabilecek.

Dev bankanın brent petrol tahmini piyasaları korkuttu! 35 dolar artacak Avrupa Birliği’nin Rusya petrolüne yönelik uygulayacağı ambargo kararları Brent petrol fiyatlarını ateşledi. Piyasalar gelen ambargo haberleriyle sarsılırken, petrol fiyatları Cuma günü yükselişe geçmişti. Emtia analistleri ise AB’nin ambargo kararı Rusya’nın petrol üretimini etkileyeceğini ve fiyatların artacağını belirtti. ABD merkezli dev yatırım bankası JP Morgan, küresel arzdan günlük bir milyon varil daha kaybolursa, 2022 brent petrol tahminine 35 dolar daha ekleyebileceğini vurguladı. Bu açıklamalarının ardından “Benzin ve motorine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. İşte petroldeki son dakika gelişmeleri…