Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ikinci iş gününde Brent petrol 106 dolara kadar tırmandı. Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin ardından akaryakıta zam haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 78 kuruş zam gelecek.

BRENT PETROL NE KADAR?

Dün sert bir yükselişle 113 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 105 dolardan tamamlamıştı. 10 Mayıs Salı gününde ise Brent petrol 106 dolardan işlem görmekte. Fiyatların düşüşünde ise en büyük en büyük etken ise Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler etki ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR!

Sektör temsilcilerinden alınan son dakika bilgisine göre, benzin fiyatlarına zam geleceği bildirildi. Benzinin litre fiyatı çarşamba gününden geçerli olmak üzere 78 kuruş artacak.

ZAM SONRASI GÜNCEL FİYATLAR

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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