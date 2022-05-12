Türkiye Gazetesi

Türkiye dünyada bor rezervinin yüzde 73’lük kısmına sahip. Bu alanda lider olan Türkiye, bor ile ilgili çalışmalarını başlattı. Söz konusu rezervlerin ise dünyanın bin yıllık ihtiyacını karşılayabilecek miktara sahip olduğu ve bunun daha da büyütüleceği belirtildi.

DÜNYANIN YÜZDE 73’LÜK KISMINA SAHİP

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda konuşan Serkan Keleşer, "Borun Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya" başlıklı bir sunum yaptı.

Dünyadaki bor rezervinin yüzde 73’lük kısmının Türkiye’de olduğunu belirten Keleşer, "Ülkemizde 3,3 milyar ton bor rezervi var. Toplam rezervin yüzde 73'üne denk gelir. Kalan 1,2 milyar tonun yüzde 6'sı Amerika Birleşik Devletleri'nde, yüzde 6'sı Rusya'da, yüzde 5-6'sı Çin'de, yüzde 1-2'si Bolivya, Şili, Peru, Arjantin'de." dedi.

“TÜRKİYE DÜNYANIN BİN YILLIK BOR İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR”

Dünya genelinde bor kullanımın daha da artacağını belirten Keleşler, "Bor nerelerde kullanılıyor? Yüzde 50 cam sektöründe kullanılıyor. 2021'de ilk kez gübrede kullanımı yüzde 16'ya ulaştı ve yüzde 15 olan seramik sektöründeki kullanımını geçti. Yüzde 20 de diğer sektörlerde kullanılıyor. Bu rakamlara bakarsanız Türkiye olarak tek başına biz dünyanın yaklaşık bin yıllık borunu verebiliriz. Türkiye'de hiç bor olmadığını düşünelim. Diğer ülkeler dünyaya yaklaşık 300-400 yıl bor verebilir." ifadelerini kullandı.

HEDEF 4,5 MİLYONU GEÇMEK

Keleşer, borun kimi sektörler için "olmazsa olmaz", kimi sektörler için ise "olmasa da olur" durumunda bulunduğunu ifade ederek, "Bor, amiyane tabirle yancı bir ürün. Girdiği her yere yüzde 0,1 ile yüzde 16 arasındaki oranlarda girer. Bor bizim için neden önemli? Ne yapacağız bu kadar boru, sat sat bitmiyor. Satmamız lazım, paraya, katma değerli şeylere çevirmemiz lazım. Üretim çeşitliliğini, borun girdiği alanları artırmamız lazım." diye konuştu.

Eti Maden İşletmeleri olarak borun kullanım alanını geliştirmeye dönük araştırmalar yaptıklarını söyleyen Keleşer, şunları kaydetti:

"Borun bu yıl dünyada tüketiminin ilk defa 4,5 milyon tonu geçmesini bekliyoruz. Bundan sonra bor tüketiminin artış trendine girdiğini göreceğiz. Eti Maden tarihinde ilk defa 2021 yılında 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı. Dünyada yaklaşık 4,1 milyon ton civarında bor kullanıldı. Bunun 2 milyon 630 bin tonunu biz sattık. Bu oran yaklaşık yüzde 63'e denk geliyor. Pazarımız yüzde 63, rezervimiz yüzde 73. ABD'nin rezervi yüzde 6, pazarı yüzde 24. Mottomuz 'hedef rezerv kadar pazar'. Rezervimiz yüzde 73, pazarımız da en azından yüzde 73 olsun."

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