Türkiye Gazetesi

TEKNOFEST, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın bir diğer göstergesi olarak 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek. İnsansız hava araçlarının boy göstereceği festivalde ASELSAN, Baykar, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEI, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye Uzay Ajansı şimdiden yerini ayırttı. Yarışmalara katılan gençler de festival kapsamında ürünlerini ve projelerini tanıtacak. Festivalde ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

TEKNOFEST 2021 gösterişli bir vedayla son buldu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in, gerçekleştirilen gösterişli bir kapanışla 2021 organizasyonu son buldu.