Türkiye Gazetesi

Kripto para birimlerinde bir haftadır çöküş söz konusu. Önce Fed’in faiz artırım kararı sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının etkileri bir diğer yandan Çin’de artan vaka sayıları kripto paraları darmaduman etti. 25 bin dolara kadar düşen lider kripto para birimi Bitcoin, tekrardan 30 bin doların üzerine çıktı. Altcoinlerde de yükselişler söz konusu.

LUNA VE TERRA KRİPTO PARA TARİHİNDEN SİLİNDİ

Milyar dolarlık zarara uğrayan Luna ve Terra UST nedeniyle kripto paralar dibe çakıldı. Terra UST’nin değerini korumak için elindeki tüm Bitcoin’leri satan ekosistem nedeniyle Bitcoin de çakıldı. Lider kripto para birimini takip eden piyasalarda deprem büyük oldu ve düşüş genele yayıldı.

ALTCOİNLERDE YÜKSELİŞ

Terra ve Luna’nın çökmesiyle altcoinlerde hareketlilik başladı. Çıkış yakalayan ApeCoin 24 saat içinde yüzde 49'dan fazla yükseldi. En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum yüzde 9,5 artarak kendini 2 bin doların üzerine atabildi. Ripple (XRP) yüzde 21 Solana (SOL) yüzde 19, Dogecoin (DOGE) yüzde 21, Shiba Inu (SHIB) yüzde 27 ve Cardano (ADA) yüzde 33 artış gördü.

BİTCOİN TEKRARDAN 30 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Piyasalara yön veren Bitcoin yükselişe geçti. Lider kripto para birimi 69 bin dolar olan tarihi zirvesinden yüzde 56 geride seyretse de şu sıralar yüzde 15 oranında primle 30 bin 528 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin gün içinde en düşük 24 bin 500 dolar, en yüksek de 30 bin 980 dolar seviyesini gördü.

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