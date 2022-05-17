Türkiye Gazetesi

17 Mayıs Salı günü altın fiyatlarında yükselişler başladı. Dolar kurunun güçlenmesiyle yukarı yönlü çıkış yakalayan altın fiyatları yükselişlerle dikkat çekiyor. Fed’in faiz artırım kararıyla düşüşe geçen ons altın tekrardan yükselişe geçti. Dün 901 liraya kadar düşen gram altın bugün sabah saatleri itibariyle 919 liradan işlem görmekte. Altındaki bu yükseliş ise vatandaşın gündeminde. Peki altın fiyatları yükseldi mi? Gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseliyor mu? İşte anlık ve güncel çeyrek fiyatı ve güncel rakamlar…

17 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Fed’in faiz artırım kararı ile baskılanan altın fiyatları 17 Mayıs Salı gününe yükselişle başladı. En büyük değer artışı ise gram ve çeyrek altında görüldü. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte güncel veriler ve rakamlar;

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın bugün 915,12 liradan alınıyor ve 915,26 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.504,00 liradan alınıyor, 1.523,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 3.008,00 liradan alınıyor, 3.047,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 6.007,00 liradan alınıyor, 6.072,00 liradan satılıyor.

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş yarını işaret etti: Tam ters rüzgar görebiliriz Haftanın ilk işlem gününde dolar ve emtia fiyatlarının güçlü olabileceğini ancak yarından itibaren dolar tarafında gerileme; ONS fiyatında, kriptolarda ve gümüşün ONS fiyatında yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcılarını uyardı. Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesinin altında olduğunu belirten Memiş, "Geçen hafta yapmış oldukları silkeleme operasyonu sonrası kripto piyasasındaki yatırımcılar soğukkanlı ve sakin bir şekilde kenarda beklemeli" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları 16 Mayıs 2022: Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İslam Memiş’ten altın için alım uyarısı Dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamış durumda. Öte yandan Çin’de artan Covid-19 vakalarının azalmasıyla piyasalardaki tedirginlik havası dağılmış durumda. Haftanın ilk iş gününde ise altın fiyatları düşüşle başladı. Bir türlü yukarı yönlü ivme kazanamayan altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda son üç ayın dibini görmüştü. Yatırımcılar ise “Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düştü mü?” sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları uyararak “Temmuz’da yükselişler başlayacak, şimdiden elinizi hızlı tutun” uyarısında bulunmuştu. İşte 16 Mayıs Pazartesi günü güncel altın fiyatları…

Evinin önünde otururken kamyonetin altında kaldı Zonguldak’da kontrolden çıkan kamyonet evinin önünde oturan yaşlı adamı ezdi. Feci kazada 62 yaşındaki adam hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı