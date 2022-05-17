Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası’nın (FED) Mart ayından itibaren faiz artırımına gitmesi doları küresel çapta güçlenmesine neden oldu. Dolardaki yükseliş ise vatandaşların merak ettiği konular arasına girmiş durumda. Peki bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte döviz kurundaki son durum…

1 DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 15.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 15.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.53, en yüksek ise 15.70 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.48 lira ile yükseliş kaydediyor.

20 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 105.005’i aşarak 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bu gelişme sonrası aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi bugün 103.938’e kadar geriledi. Böylelikle endeks 20 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

Brent petrol ve dolar yükseldi: Benzin ve LPG'ye zam geldi Brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.

20 Aralık’tan bu yana ilk kez! Dolar/TL 15,60’ı geçti Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, güne 15,55 seviyesini test ederek başlamıştı. Yükselişini sürdüren dolar kuru öğleden sonra 15,60 TL’yi geçti. Böylece dolar 20 Aralık’tan bu yana ilk kez 15,60 seviyesini aşmış oldu.

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş yarını işaret etti: Tam ters rüzgar görebiliriz Haftanın ilk işlem gününde dolar ve emtia fiyatlarının güçlü olabileceğini ancak yarından itibaren dolar tarafında gerileme; ONS fiyatında, kriptolarda ve gümüşün ONS fiyatında yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolar yatırımcılarını uyardı. Bitcoin'in 30 bin dolar seviyesinin altında olduğunu belirten Memiş, "Geçen hafta yapmış oldukları silkeleme operasyonu sonrası kripto piyasasındaki yatırımcılar soğukkanlı ve sakin bir şekilde kenarda beklemeli" ifadelerini kullandı.