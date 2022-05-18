Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İliçev, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin Karadeniz’deki limanları ile Rusya'nın Kavkaz Limanı arasında çalışacak Ro-Ro gemilerinin yeterince yük bulup bulamayacağı konusu gündeme geldi. Görüşmenin ardından harekete geçen Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki taşımacıların ve ihracatçıların önümüzdeki dönemde başlatılacak ve tekerlekli araç taşımaya yarayacak Ro-Ro seferlerine ilişkin kullanım tercihlerini belirlemek adına bir ihtiyaç analizi yapmak için çalışma başlattı.

İHTİYACA GÖRE ROTA

Bu kapsamda sektör paydaşlarına yazı gönderen bakanlık, planlanan rotanın mevcut taşıma alternatifleri ve güzergâhları da göz önüne alarak değerlendirilmesini ve hattın ne kadar talep görebileceğine ilişkin analiz yapılmasını istedi. Limanlara ilişkin ihtiyaç analizi çalışması, 20 Mayıs’a kadar sürecek. Değerlendirmeleri toplayacak olan bakanlık, Rusya tarafıyla yeniden temasa geçerek sonuçları paylaşacak. İhracatçılar ile taşımacıların taleplerine göre rota ve seferler yeniden şekillendirilecek. Yapılacak istişarelerin ardından Ro-Ro seferlerinin sıklığı ya da mevcut rotanın değişikliği gündeme alınacak. Talep edilen bölgeler için alternatif güzergâhlarda yeni hatların açılması konusu değerlendirilecek.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının Rusya’nın Novorossisk Limanında yolcu gümrüğü açılması ile ilgili temasları da devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Kavkaz Limanı’nın yanı sıra Temruk ve Novorossisk Limanları, ‘tır karnesi’ kullanımına uygun hâle getirilmişti. Böylece Türk tırlarının kendi çekicileri ile birlikte bu limanlardan geçiş yapabilmesinin önü açılırken, taşımacılar da 350 dolarlık maliyetten kurtarılmış ve gümrük işlemleri hızlandırılmıştı.

Türkiye ile Rusya limanlar için anlaştı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ekonomilerini ve ticaretlerini ciddi oranda etkiledi. Savaşın yol açtığı lojistik krizinin aşılması için ise Türkiye ve Rusya limanlar konusunda yeni bir uzlaşmaya vardı.