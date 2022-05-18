Türkiye Gazetesi

33 bin nüfusuyla Türkiye’nin en büyük deri üretim merkezlerinden olan Bolu’nun Gerede ilçesi, dünyada merkez haline gelmek istiyor. 120 işletmesiyle Türkiye’nin ayakkabı üretimi konusunda merkez haline gelen Gerede Deri Sanayi, Rusya-Ukrayna Savaşı krizinden en az zararla atlatıyor. 120 işletmesi ile dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Gerede Deri Sanayi, yeni yatırımlarla günlük 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

GÜNLÜK 350 TON DERİ İMALATI YAPILIYOR

Gerede Deri Sanayi’de 120 işletmenin hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka, "Pandemiye rağmen bugünkü yerinden 54 firmamız Deri OSB’ye taşındı. Avrupa Birliği standartlarında deri fabrikalarımızı yaptık. Şuan deri sektöründe ciddi anlamda pay sahibiyiz. Türkiye’deki diğer bölgelerle kıyasladığımızda ayakkabı deri üretiminin yüzde 40’ı Gerede’de gerçekleştirilmekte. Diğer bölgelere baktığımız zaman ham deriden bitmiş deriye kadar günlük yaklaşık 350 deri imalatı yapılmakta. Yeni organizede yapılan fabrikalarla beraber bir iki yıl içerisinde Gerede, 500 ton kapasiteyle Türkiye’de büyükbaş hayvan derisinden ayakkabılık deri üretiminin en fazla olduğu derinin merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

“HER KRİZDEN BİR DERS ÇIKARDIK”

Birçok krizle karşı karşıya kaldıklarını ve bu krizlerden farklı dersler çıkardıklarını belirten Kaşka, "Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle yaşananlar bizim için yeni değil. Sektör, yaşadığı onlarca krizle birlikte sürekli öğrenerek yoluna devam etti. İlla ki etkilendik. Çünkü Gerede Deri Sanayi’nin dinamiklerinde dolaylı ve dolaysız ihracat var. Direkt ihracat yapan firmalarımız kısmen etkilendi. Kısmen etkilenmesinin sebebi de, dünyanın en büyük deri fuarlarına stant açarak, pazar çeşitliliğini sağlamışlardı. Çok fazla etkilenmediğimiz rakamlardan da ortaya çıkıyor.” dedi.

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NDAN ÇOK ETKİLENMEDİK”

Rusya-Ukrayna Savaşı krizinde de önemli dersler aldıklarını ve en az şekilde etkilenmeye çalıştıklarını belirten Kaşka, “2022 yılı ocak ve mart ayında toplam 69 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının aynı dönemine oranla yüzde 37,3’lük bir artış oldu. 24 Şubat’ta başlayan savaşa rağmen mart ayında 27,8 milyon dolar değerinde yarı işlenmiş ve bitmiş deri ihracatı gerçekleştirdik. Dolayısıyla 2021 mart ayına kıyasla yüzde 22,5 oranında artış oldu. Rusya-Ukrayna savaşı üretimimizde gerilemeye yol açmamış gibi gözüküyor. Tabii ki çok etkilenmedik değil. Sadece biz değil, dünyadaki deri sektörü, Rusya ve Ukrayna büyük bir pazar olduğu için etkilendiler. Ama deri sektörü 80 milyonluk ülke nüfusuna baktığımız zaman iç pazarın dinamiklerini ciddi anlamda kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

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