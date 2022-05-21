Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Son dönemde bal rekoltesinde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Kuraklık ve geçen yıl Türkiye’yi derinden etkileyen orman yangınları bal üretimini ciddi şekilde etkiledi. Çiçek balında yüzde 35, çam balında ise yüzde 85 civarında kayıp yaşandığı belirtiliyor. Bu durum bal fiyatlarının artmasına neden olurken gıda sahtecilerinin de iştahını kabarttı. Balda taklit ve tağşiş ciddi oranda arttı. Balparmak Genel Müdürü Onur Özyurt, balda tağşişte en sık karşılaşılan yöntemlerinden birinin bala; mısır, pancar, beyaz pirinç gibi farklı şeker şuruplarının katılması olduğunu belirterek “Ancak son dönemde bu şuruplara bala renk ve görünüm açısından çok benzeyen ve tespitine yönelik bir metot bulunmayan esmer pirinç de eklendi” dedi. Balparmak AR-GE Merkezi olarak, son dönemde balda artan taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik yeni metotlar geliştirdiklerini kaydeden Özyurt, şöyle devam etti:

İHRAÇ EDİLEN BALA GÜVEN ARTACAK

Mısır, pancar, beyaz pirinç şurubu ile taklit ve tağşiş edilen balların belirlenmesine yönelik metotlar var ve uygulanıyor. Esmer pirinç şurubunun varlığını da gösteren metoda ihtiyaç vardı. Buradan yola çıkarak yaptığımız AR-GE çalışmaları sonucunda balda esmer pirinç şurubunun da belirlenmesine yönelik metot geliştirildi. Bu metotta, balın taklit ve tağşiş edilmesinde kullanılan mısır, pancar ve beyaz pirinç şuruplarında olmayıp sadece esmer pirinç şurubunun göstergesi olan bileşen belirlendi. Yöntem ile balın esmer pirinç şurubu ilavesi ile taklit ve tağşiş edilip edilmediği belirleniyor. Geliştirdiğimiz bu metot, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan ‘LWT Food Science&Technology’de yayınlanarak dünya literatürüne de girdi. Dünyada bir ilk olan bu metodun patent başvurusunu da yaptık. Bu yeni analiz metodunun ülkemizde geliştirilmesi Türkiye’nin konu ile ilgili bilimsel itibarına olumlu etki edecektir. Taklit ve tağşişe yönelik bu yeni metodun uluslararası arı ürünleri sektöründe büyük ses getireceğine ve konuya olan hassasiyetimiz dikkate alındığında, uluslararası alanda ülkemizden ihraç edilen ballara olan güvenin artacağını düşünüyoruz.

HEM EĞİTİM VERİYOR HEM DE İKİ ADET ARILI KOVAN HEDİYE EDİYOR

Balparmak Arıcılık Akademisini 2018’de kurduklarını anlatan Onur Özyurt “Ülkemizde arıcılık, bir ‘ata mesleği’ olarak icra ediliyor. Genç nesil baba mesleğini sürdürmek için pek de istekli değil. Kadınlar da bu mesleğe yönelmiyor. Arıcılık Akademisi ile hedefimiz, arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için kırsal kalkınma bölgelerindeki kadınları ve gençleri sektöre kazandırmak. Eğitimlerimize Muğla Ula’daki yerleşkemizde başladık. İlk mezunlarımızı da verdik. Eğitimleri tamamlayan 52’si kadın olmak üzere 104 arıcı adayı, Bal-Der sertifikasını almaya hak kazandı. Mezunlarımıza iki adet arılı kovan hediye ederek mesleğe ilk adımlarına atmalarına destek olduk” dedi.

Ayder balı coğrafi işaret aldı Rize’ye özgü ürünlerden Ayder balı, Ayder Tarımsal Bal ve Turizm Kooperatifi’nin çalışmaları sonucu tescillenerek coğrafi işaretli ürünler arasında yerini aldı.

