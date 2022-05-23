Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

Depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan Türk markası Temesist, başta Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere 55 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 520 kişiyi istihdam eden şirket, ihracatını artırmak için Bilecik'te ve İstanbul'da 50 milyon TL yatırımla kurmayı planladığı iki yeni fabrikanın hazırlıklarına başladı. Kendi sektörlerinde dünyanın en büyük gıda, temizlik, e-Ticaret, arşiv ve otomotiv firmalarının hem Türkiye'deki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki depolarını anahtar teslim olarak yaptıklarını belirten Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, son dönemde artan taleple üç vardiya çalıştıklarını kaydetti.

200 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Artan taleple birlikte yeni yatırımları devreye aldıklarını söyleyen Gül “Bilecik OSB'deki 20 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar Bilecik'te yeni bir fabrika inşaatına başlayacağız. Ayrıca İstanbul Hadımköy'de 'Temesist Endüstriyel Teknoloji' teknoloji üssünü kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz. Burada insansız çalışan depolar üzerinde çalışacağız. Genç beyinlerimiz bu birimde başta lojistik ve depolarda robot-otomasyon teknolojileri olmak üzere sağlık ve savunma alanlarında AR-GE çalışmaları yapacak. 200 kişiyi istihdam edeceğiz” dedi. Türkiye'de rekor yükseklikle 25 metrelik depo kurduklarını anlatan Gül, 2023'te 40 metre yüksekliğinde depo kuracaklarını ifade ederek “Gelecek akıllı depolarda. İnsan girmeyen, karanlık inşa edilen depolar enerji tasarrufu sağlıyor. Yangın sistemi de istemediği için yatırım miktarı azalıyor” diye konuştu.

ORTAKLIK TEKLİFLERİ GELİYOR

Temesist Şirketler Grubu olarak 5'i Türkiye'de, 4'ü de Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Sırbistan'da olmak üzere toplamda 9 şirketle faaliyet gösterdiklerini anlatan Gül, ihracat gelirlerinin cironun yüzde 23'üne ulaştığını, orta vadeli hedefin ise bu oranı yüzde 50'ye ulaştırmak olduğunu vurguladı. Almanya ve Amerika'dan ortaklık teklifleri geldiğini anlatan Gül, yeni pazar arayışlarının devam ettiğini kaydederek, şöyle devam etti: Avustralya hariç her kıtada varız. Bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri radarımızda. Özellikle Güney Afrika’dan Madagaskar başta olmak üzere 10 yeni ülkeyi ihracat pazarlarımıza eklemek istiyoruz.

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