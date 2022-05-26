Son günlerde dolar/TL'de yükseliş dikkat çekerken, yurt içi piyasalarda tüm dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişe geçti. Karar öncesi 16.37 civarında seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.60 TL civarında seyreden euro/TL kuru ise 17.63 seviyesine yükseldi.
FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI
Küresel yatırımcıların beklediği Fed tutanakları dün yayınlandı. Tutanaklarda Fed üyelerinin önümüzdeki birkaç toplantıda hedef aralıktaki 50 baz puanlık artışın uygun olacağına karar verdiği vurgulandı. Tutanaklar, Fed'in 03-04 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısında konuşulanları kapsıyor.
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Yüzde 14'te sabit tutuldu Son dakika: Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında politika faizi yüzde 14 seviyesinde sabit bırakıldı. TCMB böylece son 5 toplantısında pas geçmiş oldu.
Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında: Ekonomistler kritik karar öncesi tek bir tahminde buluştu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün kritik faiz kararını saat 14:00’te açıklayacak. Kritik faiz kararı önce ekonomistler katıldıkları anketlere göre faizin yüzde 14’te sabit tutulması bekleniyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi düşüşler başladı! 26 Mayıs 2022 çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? Yayınlanan Fed tutanaklarının risk iştihanı artırması ve iç piyasada merakla beklenen Merkez Bankası’nın faiz kararı altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Gram altın ise 975 liraya kadar dayandı. En büyük düşüş ise çeyrek altın fiyatlarında görüldü. Peki altın fiyatları güne nasıl başladı? 26 Mayıs 2022 gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte anlık ve güncel altın fiyatları…