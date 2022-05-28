Türkiye Gazetesi

Tahminleri ile bilinen Capo takma adlı ünlü analist, Twitter hesabından kripto paralardaki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü analiz lider kripto birimi olan Bitcoin’de yeni bir satış bakısının oluşabileceğini belirterek, “BTC hariç neredeyse tüm piyasa, dünkü sıçramadan sonra yeni bir dip yaptı ve bunun aslında bir boğa tuzağı olduğunu gösterdi. Bitcoin fiyatında da yeni bir düşük seviye yolda.” ifadelerini kullandı.

“BURADA YÜKSELEN BİR ŞEY YOK”

52 haftanın en düşük seviyesini gören Bitcoin, 28 bin dolara kadar düştü. Piyasada ufak tefek yükselişlerde yaşansa da bir türlü kripto paralarda yükselişler yaşanmıyor. Bununla birlikte Capo, BTC fiyat seviyesini kısa sürede altı kez tekrar ziyaret ettiğinden, 28.000 dolar civarındaki destek alanının talep tükenme belirtileri gösterdiği belirterek “Burada yükselen bir şey yok. Bu destek uzun sürmeyecek.” dedi.

“BİTCOİN’DE YENİ DÜŞÜŞLER GERÇEKLEŞECEK”

Bitcoin’in 30.000 dolarlık kilit psikolojik fiyat seviyesini tutamayacağını doğru tahmin eden Capo, BTC’nin neden muhtemelen yeni bir yılın en düşük seviyelerini göreceğini söyleyerek şunları söyledi:

“Bitcoin’de önümüzdeki günlerde yeni düşüşler görmemiz gerektiğini düşünmemin nedenlerinden bazıları şunları:

BTC, boğa koşusunun ana ekseni olan 30.000 dolarlık destek bölgesini kırdı. Bu bir bölge ve net bir seviyeyi temsil etmiyor. Tüm mumları kapsayacak şekilde 29.000-31.000 dolar arasında yer alıyor. Şimdi o bölgeyi direnç olarak test ediyoruz.”

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