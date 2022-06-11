Türkiye Gazetesi

Bayilerde otomobil olmayınca, bu durumu fırsata çevirmek isteyenler ise boş durmadı. Âdeta yatırım yapar gibi bayiden sıfır km araç alan fırsatçılar, üzerine fahiş fiyatlar ekleyip satışa koydu. Galericiler otomobil fiyatlarının fırsatçılar tarafından artırıldığını iddia etti.

BUNUN ADI FIRSATÇILIK

Galerici İhsan Açıkgöz “Bizler galericilik yapıyoruz. Vergi veriyoruz, personel çalıştırıyoruz, bu personellerin sigortalarını ödüyoruz. Sürekli denetime tabi tutuluyoruz. Memur, kasiyer ya da herhangi bir sektör çalışanı, bir yandan araç alım satım işi yapıyor. Örneğin bizim 300 bin liraya sattığımız aracı, o arkadaşlar internet ortamında 320 bin-330 bin liradan satışa sunuyor. Biz bunlara ayaklı galericiler diyoruz” dedi.

BİZLER BİLE ŞAŞIRIYORUZ

İhsan Açıkgöz “25 senedir bu sektörün içerisindeyiz. 1-2 senedir absürt bir piyasa var. Absürt durum, haftalık araç fiyatlarının satışlarına zam gelmesinden kaynaklanıyor. Bu bizim daha önce hiç görmediğimiz bir mevzu. Bir aracın altından, dolardan veya herhangi bir yatırım aracından yüksek derecede artması bizi gerçekten şaşırtıyor” diye konuştu.

Otomobil devi açıkladı: Fabrikadan ikinci el araç dönemi Sadece Türkiye'de değil, dünyanın çoğu yerinde ikinci el araç bulunamadığını çünkü insanların yeni araç alamadığını belirten Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türkiye'de 'yenilenmiş araç' satma konusunu araştırdıklarını belirtti. Araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmayı planladıklarını belirten Doğu, "Son aşamalara geldik" dedi.

İkinci elde çıkma parça hilesi İkinci el otomobil satın alırken tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin önemli bir kısmı ‘tanıdıklar’ sebebiyle ortaya çıkıyor.