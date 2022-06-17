Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için enflasyon tahminini içeren Piyasa Katılımcı Anketi'nin sonuçlarını duyurdu. Yeni sonuçlara göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 64,59 olması tahmin edildi. 12 ay sonrası beklentisi ise yüzde 37,91 olarak açıklandı.

TÜFE ARTIŞ BEKLENTİLERİ

Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini ise 17,57 TL'den 18,89'a yükseldi. Geçen ay yüzde 2,97 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,77'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 57,92'den yüzde 64,59'a çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 33,28'ten 37,91'e, 24 ay sonrası için de yüzde 19,54'ten 22,04'e yükseldi.

DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,89 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 18,47'den 20,70'e çıktı. Bir önceki anket döneminde 34,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 37 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 23,1 milyar dolar oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,5'e yükselirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,8'e geriledi. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.