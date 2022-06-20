Türkiye Gazetesi

Haftanın ilk iş gününde dolar kurunda yükseliş başladı. Geçtiğimiz haftayı 17,30-17,32 civarında bitiren dolar kuru bu sabah 17,35'e yükseldi. Böylelikle 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyesini gördü. Euro ise 18,26 civarında seyrediyor. Öte yandan . Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Çarşamba günü Türkiye'ye ziyarete gelecek olan Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti piyasaları etkilemesi bekleniyor. Peki 20 Haziran 2022 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? 1 dolar kaç TL?

20 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3216 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3171 liradan, satış fiyatı ise 17.3261 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.48'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2733 TL'den yapan euro şu anda 18.2585 TL alış ve 18.2881 TL satış fiyatına sahip.

GÖZLER ABD’DE OLACAK

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba ve Perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. FED geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. FED'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.

İslam Memiş altın ve dolarda yeni tahminlerini açıkladı: Bu seviyelere gelince alın diyeceğim Fed’in 28 yılın en sert faiz artırımına gitmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş başladı. Geçtiğimiz son 2 haftada 1000 TL’nin üzerine çıkan gram altın 1024 lira bandında sıkıştı. Ons altın 1839 dolar seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda tedirginlik sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın ve dolar için yeni tahmin geldi. İslam Memiş, gram altın ve doların ne zaman alınmasını ve satılması konusunda rakam vererek yatırımcıları uyardı. Merkez Bankaları konusunda da uyarılarda bulunan Memiş, sene sonuna kadar faiz artırımların 3-4 kez devam edeceği öngörüsünde bulundu.

İslam Memiş ‘Kaos yaklaşıyor’ diyerek kar ettirecek yatırım aracını açıkladı! Gümüş alan kazanacak Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Açıklanan karar küresel piyasalarda etkisini direk gösterdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Fed’in piyasalara etkisini değerlendirerek vatandaşlara en çok kazandıran yatırım aracını açıkladı. Enflasyonun beklenenden daha da uzun olacağını belirten İslam Memiş, değerli emtiaların üzerindeki baskıların daha da artacağını söyleyerek en karlı yatırımın gümüş olduğunu vurguladı.

‘Çok sert düşecek’ diyen İslam Memiş altın ve dolar için rakam verdi: Duvara toslayacaksınız Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı açıklandı. Fed, 75 baz puanlık faiz artırıma gitme kararı aldı. Fed’in kararı sonrası altın ve dolarda hareketli dakikalar yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise kritik karar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dolar ve altın fiyatlarında düşüş beklediği belirten İslam Memiş, düşüş için tarih ve rakam verdi. Aynı zamanda Memiş ‘Yatırımcılar duvara toslayacak!’ uyarında bulundu.