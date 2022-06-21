Türkiye Gazetesi

İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle mayıs ayındaki artış dikkat çeken boyutta oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce açıklanan ‘İstanbul Turizm İstatistikleri 2022 yılı Mayıs Raporu’na göre deniz ve havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 402 bin 366 kişiye ulaştı. Rapora göre, İstanbul’a giriş yapan yabancı ziyaretçilerin en yüksek olduğu ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, İran, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere oldu.

YÜZDE 264'DEN FAZLA ARTIŞ OLDU

Vali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'umuza Mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 264,6. İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti Antalya'yı 1 Ocak-13 Haziran tarihleri arasında ziyaret eden turist sayısı 3 milyonu geçti

200 binlik ilçeye turist akını! 2 buçuk milyon kişi geldi, adım atacak yer kalmadı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi, Uluslararası Kiraz Festivali sebebiyle tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşadı. Festival nedeniyle şehirde adım atılacak yer kalmazken, nüfusu 210 bin olan ilçe yaklaşık 2 buçuk milyona katlandı ve 4 gün boyunca festival alanında bin polis görev aldı.